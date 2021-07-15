Muharrem İnce'den videolu 15 Temmuz paylaşımı

15 Temmuz 2021 Perşembe, 11:22

İnce, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Başbakan ve AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın geçmiş yıllardaki 'FETÖ'ye ilişkin sözlerinin yer aldığı videoyu paylaştı.



İnce paylaştığı videoya şu notu düştü:



15 Temmuz sizin eserinizdir.

Siz maklubeye kaşık sallarken biz memleketi savunduk! Kanmadık! Kandırılmadık.

Terör örgütü FETÖ’ye lanet olsun. 15 Temmuz’da yaşamını kaybeden insanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.