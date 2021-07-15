Muharrem İnce'den videolu 15 Temmuz paylaşımı
Fethullahçı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz 2016’da düzenlenen hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. Memleket Hareketi Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile iktidara 15 Temmuz göndermesinde bulundu.
İnce, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Başbakan ve AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın geçmiş yıllardaki 'FETÖ'ye ilişkin sözlerinin yer aldığı videoyu paylaştı.
İnce paylaştığı videoya şu notu düştü:
15 Temmuz sizin eserinizdir.
Siz maklubeye kaşık sallarken biz memleketi savunduk! Kanmadık! Kandırılmadık.
Terör örgütü FETÖ’ye lanet olsun. 15 Temmuz’da yaşamını kaybeden insanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.
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