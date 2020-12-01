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Muhittin Böcek'ten hastane odasından ilk mesaj

Üç ayı aşkın süredir koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Twitter hesabından videolu bir mesaj yayınlayarak sağlık durumunun iyi olduğu söyledi.

(DHA)
01 Aralık 2020 Salı, 13:26

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek paylaşımında, "Hayatımın en samimi, en anlamlı ‘Merhaba'sıyla sizleri selamlıyorum. Doktorlarımızın emekleri ve sizlerin duaları sayesinde sağlığım yerinde. En yakın zamanda birlikte olacağız. MB #BizBirlikteGüçlüyüz" ifadelerini kullandı.

Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüse yakalandığını öğrenmiş ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Sağlık durumu ağırlaşınca 7 Eylül'de yoğun bakıma alınan ve 64 gün kalan Başkan Böcek, 9 Kasım'da da normal servise çıkarılmıştı. 

Başkan Böcek'in kısa süre içinde taburcu edilmesi bekleniyor.

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