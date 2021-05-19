Muhtar kendi düştü, bayrağı düşürmedi, o anlar kamerada

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 13:11

Osmangazi'nin Ovaakça Santral Mahallesi Muhtarı Yasemin Vatansever, 19 Mayıs resmî bayramı öncesi muhtarlığın kapısına Türk bayrağı asmak için kolları sıvadı. Bayrak asacağı yer yüksek olduğu için bir sandalyenin üzerine çıkarak bayrağı asmaya başladı. Bayrağı astığı esnâda altında bulunan sandalye kayarak şiddetli şekilde beton zemine düştü. O ân acısını unutup bayrağı düşünen muhtar, bayrağı yere düşürmeyerek bayrağı muhtarlığa asmayı başardı.

Yaptığı güzel davranışla herkesin takdirini kazanan Muhtar Yasemin Vatansever, "Biz resmî tatillerin bir gün öncesinden bayrağımızı asıyoruz. Bayrağı kapıya asarken küçük bir kaza yaşadım ve düştüm. Ben düşebilirim, ama bayrak yere düşmez. Önemli olan bizlere emanet edilen bu bayrağı yerlere düşürmemek. O ân acımı hiç hissetmedim, aklımda bayrağın yere düşmemesi vardı. Bayrağı hemen yerine astım" dedi.