Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 19 Mayıs'ta skandal paylaşım
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi hesabından paylaşılan 19 Mayıs videosunun altına, yine bakanlığın resmi hesabı tarafından destek yanıtı verildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda skandal niteliğinde bir paylaşım yapıldı. Bakanlık, "#KanatlarınaGüven" etiketiyle paylaştığı 19 Mayıs videosunun altına bir yorum ekledi. Yorumda bayram için hazırlanan başka bir görselin paylaşıldığı ve "Profile girip baktım epey Atatürk var. Haksızlık etmeyin. Bakanın videosunda da var" ifadelerinin yer aldığı görüldü.
Yapılan paylaşım, kısa bir süre sonra silindi. Paylaşımın ekran görüntülerini alan yurttaşlar, sosyal medyada bakanlığa tepki gösterdi.
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