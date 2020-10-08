'Müminin görevleri' ve 'Kerbela' polemiği: CHP'li Sarıbal'dan Erdoğan ve Soylu'nun sözlerine tepki
Erdoğan ve Soylu'nun sözlerine tepki gösteren CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, " 'Kerbela' diyen bakan ve 'Acıyı bal eyledik' diyen AKP Genel Başkanı toplumun tüm değerleriyle alay ediyor adeta. Baskı ve hukuksuzlukla yok sayıp sömürdükleri toplumun acılarını samimiyetsizce dile dolayınca yaptıkları, yaşattıkları unutulur mu?" dedi.
Türkiye'de uzun süredir yaşanmakta olan ve milyonlarca yurttaşın yaşantısını olumsuz etkileyen ekonomik kriz hakkında, "Bu hayatın albenisine kendisini kaptıran insan, dünyasını da ahiretini de kaybeder. Müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta sabretmektir. Gerçek mümin acıyı bal eyleyendir" açıklaması yapan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve HDP'ye yapılan operasyonlara "6 yıl geçmişmiş de, neden yargı bugün bakıyormuşmuş da, neden böyle yapıyormuş da. Yüzlerce yıl geçti Kerbela’yı unuttuk mu?” şeklinde yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki CHP'li Orhan Sarıbal'dan geldi.
"Bizim geleneğimizde acıyı bal eylemek baskı sindirme zorlama faşizme karşı boyun eğmeden direnerek zor ve acı günlerin gelecekti barışa, dostluğa güzel günlere olan inancın ifadesidir" diyen Sarıbal, "Acıyı bal eylemek kolay değildir. O yüzden bu ifade yersiz olmuştur. Toplum katlanarak artan sıkıntılardan dolayı acıyı bal eyleyememektedir" açıklamasında bulundu.
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