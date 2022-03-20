Murat Bakan: Nükleer için ellerini ovuşturan AKP, yıllardır İzmir'i radyasyona mahkum etti

20 Mart 2022 Pazar, 12:03

Murat Bakan, normal değerin 7 bin 291 katı radyasyon tespit edilen Gaziemir ilçesine bağlı Emrez mahallesindeki eksi kurşun döküm fabrikası alanının durumunu TBMM gündemine taşıdı. Gömülü atıkların tabiata, çevreye ve insanlara nasıl zarar verdiğinin ve yasak olmasına rağmen kim tarafından nasıl getirildiğinin belirlenmesi için TBMM'ye araştırma önergesi veren Murat Bakan, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:



"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önce önergeme verdiği yanıtta, Gaziemir’de gömülü olan nükleer atıkların ayrıştırma ve bertaraf işlemleri için kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma yaptığını söylemişti. Üzerinden bir sene geçti, halen bir adım atılmadı. Neden? Yönetmelik gereği bu atıkların sorumluluğu atıkların sahibinde olabilir ancak ne fabrika kalmış ne sahibi… 12 yıl geçmiş üzerinden, devlet bir adım atmamış. Kentin göbeğinde, insanların yaşadığı bir alanda nükleer atıklar ölüm saçarken 12 yıldır bu atıkların bertarafı için hiçbir adım atmayan iktidar, şimdi nükleer enerji için kolları sıvadı. Nükleer için ellerini ovuşturan AKP, yıllardır İzmir’i radyasyona mahkum etti. Gaziemir’i ölüm saçan atıklardan kurtarmak zorundasınız.”

