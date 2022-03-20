Murat Bakan: Nükleer için ellerini ovuşturan AKP, yıllardır İzmir'i radyasyona mahkum etti
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, “İzmir’in Çernobil'i” olarak bilinen Gaziemir'deki eksi kurşun döküm fabrikası alanında gömülü nükleer atıklar için TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını istedi.
Murat Bakan, normal değerin 7 bin 291 katı radyasyon tespit edilen Gaziemir ilçesine bağlı Emrez mahallesindeki eksi kurşun döküm fabrikası alanının durumunu TBMM gündemine taşıdı. Gömülü atıkların tabiata, çevreye ve insanlara nasıl zarar verdiğinin ve yasak olmasına rağmen kim tarafından nasıl getirildiğinin belirlenmesi için TBMM'ye araştırma önergesi veren Murat Bakan, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önce önergeme verdiği yanıtta, Gaziemir’de gömülü olan nükleer atıkların ayrıştırma ve bertaraf işlemleri için kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma yaptığını söylemişti. Üzerinden bir sene geçti, halen bir adım atılmadı. Neden? Yönetmelik gereği bu atıkların sorumluluğu atıkların sahibinde olabilir ancak ne fabrika kalmış ne sahibi… 12 yıl geçmiş üzerinden, devlet bir adım atmamış. Kentin göbeğinde, insanların yaşadığı bir alanda nükleer atıklar ölüm saçarken 12 yıldır bu atıkların bertarafı için hiçbir adım atmayan iktidar, şimdi nükleer enerji için kolları sıvadı. Nükleer için ellerini ovuşturan AKP, yıllardır İzmir’i radyasyona mahkum etti. Gaziemir’i ölüm saçan atıklardan kurtarmak zorundasınız.”
Video Haberler
- Murat Bakan: Nükleer için ellerini ovuşturan AKP, yıllar
- Boğaz'da kar bulutlarının etkileyici geçişi kameralarda
- Denizli’de çiftçi ve esnaftan traktörlü protesto
- Rusya'daki oğlunun ulaşamadığı anne evinde ölü bulundu
- Alkollü sürücüye Hamileyim diyen eşinin önünde saldırı
- Bayrampaşa'da 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı
- Bolu Dağı Tüneli'ndeki korkunç kaza anı ortaya çıktı
- Varank: Cumhurbaşkanımız dertlidir
- 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı
- Ukrayna'ya ilk kez 'Kinzal' atıldı
En Çok Okunan Haberler
- Kafaları karıştıran 'baraj' açıklaması
- Uzmanı uyardı: 'Göz basıncındaki' değişime dikkat!
- Evlat acısı evini sattırdı: 'Dayanacak gücüm kalmadı'
- Hollanda Başbakanı Rutte Ankara'ya gidiyor
- ABD, Ukrayna’ya hangi silahları gönderecek?
- Yüzde 84'ü farklı düşünüyor
- Uzmanından 'uyku apnesi' uyarısı
- Çocuklarda sağlık 'dişten' başlıyor
- Sıvı Yağ Fiyatları Nereden Nereye Geldi?
- Şekerleme ve Alzheimer ilişkisi: Gündüz uykusuna dikkat