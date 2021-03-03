Müslüm Gürses'in 8. ölüm yıl dönümünde sevenleri mezarına akın etti

03 Mart 2021 Çarşamba, 15:12

Şarkılarıyla milyonları peşinden sürükleyen Müslüm Gürses için Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Gürses'i anmak için Zincirlikuyu Mezarlığı'na saatler öncesinden gelen hayranları, merhum sanatçıya dua etti.

Hayranlarının da yer aldığı kalabalık, uzun süre ünlü sanatçının kabrinin başından ayrılmadı. Sevenleri Gürses'in mezarının başında hatıra fotoğrafı çektirmek için ayrıca kuyruk oluşturdu. Sevenleri Gürses için mezarı başına anmaya gelenlere lokma dağıttı.

Sevenleri tarafından 'Müslüm Baba' olarak anılan Gürses, arabesk türü müzikle sayısız genci peşinden sürükledi. 59 yıllık hayatına onlarca şarkı ve albüm sığdırdı.