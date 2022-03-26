Mustafa Balbay yeni seçim yasası hakkında konuştu: 'Baskın seçim olma olasılığı daha önde'
Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, AKP ve MHP'nin oylarıyla kabul edilen erken seçim kanuna ilişkin Cumhuriyet TV'ye açıklamalarda bulundu. Balbay, MHP'nin oylarının düşmesinin bu yasanın çıkarılma sürecinin mimarı olduğunu belirtti.
Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, AKP ve MHP'nin oylarıyla kabul edilen erken seçim kanuna ilişkin Cumhuriyet TV'ye açıklamalarda bulundu.
Seçim sistemi hakkında açıklamalarda bulunan Balbay, "Ben buna erken seçimden önce baskın seçim diyorum, erken seçim öncesi en az 6 ay öncesi halka seçim iklimine girilsin dersiniz ama baskın seçimde ani bir kararla 45 gün sonra seçime gidiyoruz dersiniz ben bu ikinci olasılığı daha önde görüyorum, ben baskın seçim olasılığı daha önde görüyorum" dedi.
SİYASİ DEĞİŞİKLİKLER OLABİLİR
Erken seçim ihtimalinin çokça dillendirildiği siyasi atmosferde kabine değişikliği üzerine de değerlendirmelerde bulunan Balbay, "Bu tür bilgiler son dönemde daha fazla konuşulmaya başlandı. Ankara'da özellikle Tarım Bakanı'nın değişmesinden sonra 'Sırada başka bakanlık var mı?' konuşmaları geçiyor. Ben Spor Bakanı ve Sağlık Bakanı'nın görevden alınma olasılığını yüksek görüyorum. Bir de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ayrılması konusunda belli hazırlıklar olduğunu görüyorum" diye konuştu.
YASANIN MİMARI
Balbay sözlerine şu şekilde devam etti:
"Bu sürecin hazırlayıcılarından son dönemdeki Erdoğan-Bahçeli görüşmelerinde bu önemli bir konuydu. Bu konuda MHP'nin isteği bir yasa çalışması haline gelmeyince Erdoğan, "Seçim barajı yüzde 7'ye inecektir. Bu kesin karardır" diye yaptırımlı bir demeç verdi. Bu düzenleme ondan sonra yapıldı.
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