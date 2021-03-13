Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı
Beyoğlu'nda müşteri kılığına giren polis, değnekçilere operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Polisin müşteri gibi davranarak, değnekçilere düzenlediği operasyon kameralara yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu Karaköy Ağaç Tulumba Sokak'ta değnekçilik yapan kişilere operasyon düzenledi. Müşteri gibi davranarak, ücret pazarlığı yapan ekipler, A.A. ve İ.B., isimli 2 şüpheliyi gözaltına alındı. Şüphelilere bin 304 lira idari para cezası kesildi. Öte yandan İ.B.'ye daha önce 5 kez, A.A.'ya ise 2 kez işlem yapıldığı tespit edildi. Öte yandan polisin müşteri gibi davranarak, değnekçilere düzenlediği operasyon kameralara yansıdı.
Video Haberler
- Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna böyle yanıt verdi
- Müşteri kılığına giren polisten değnekçilere operasyon
- HDP'li vekillerin yerinde olsam istifa ederdim
- Rus Büyükelçiliği'nden İstiklal Marşı paylaşımı
- Genç kadının arkasından gizlice gelerek dehşeti yaşattı
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
- Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı
- Ayvalık'ta kan donduran vahşet!
- Sivas'ta şaşkınlık yaratan görüntüler!
- CHP'li Erol ile AKP'li Güler birbirine girdi