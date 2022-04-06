Müşteri kılığında girdiği iş yerinden 15 bin TL değerinde telefon çaldı
Sultangazi’de kadın kuaförüne müşteri kılığında giren kadın 6 dakikada kasada bulunan 15 bin TL değerindeki cep telefonunu çalıp kaçtı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, önceki akşam saat 20.45 sıralarında 75. Yıl Mahallesinde bulunan bir kadın kuaföründe yaşandı.
Müşteri kılığında iş yerine giren kadın 6 dakika içinde masada bulunan 15 bin TL değerindeki cep telefonunu çaldıktan sonra olay yerinden koşarak uzaklaştı. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İşletme sahibi Berav Yılmaz, "Çalışıyordum akşam saat 20.45 sıralarında dükkanda 4 kişiydik müşterilerim oturuyordu ben de bir müşterime hizmet veriyordum.
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