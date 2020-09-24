Nadira Kadirova'nın ağabeyi, AKP'li Ünal'a çektiği videoyla seslendi: "Kurşun sıkarak öldürecek kadar ne yaptı?"

24 Eylül 2020 Perşembe, 22:39

Nadıra Kadirova'nın AKP'li Milletvekili Şirin Ünal'ın evinde şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmesinin üzerinden tam 1 yıl geçti. 23 Eylül 2019 tarihinde AKP'li Ünal'ın evinde ölü bulununan Kadirova'nın ağabeyi, bir video yayınlayarak adalet talebinde bulundu.

Çektiği videoyla AKP'li Ünal'a seslenen ağabey, "Sana baba dedik. Bizim babamız öldü, sana baba dedik. Babamız yaşında adamsın. Senin kurşunlarla öldürdüğün kızcağız torunun yaşındaydı. Önce Allah'a emanet ettik, sonra da, 'Babacığım, sana emanet ediyoruz' dedik. Kurşun sıkarak öldürecek kadar ne yaptı?' dedi.

Özbekistan vatandaşı Nadira Kadirova, ev hizmetlisi olarak çalıştığı AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın Ankara’daki evinde, 23 Eylül akşamı, Ünal’a ait silahtan çıkan tek kurşunla yaşamını yitirdi.