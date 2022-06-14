Niğde’de çalışan Hataylı tarım işçisi: "Suriyeliler, kendi vatandaşımızdan uygun fiyata çalıiştıkları için onlar çalışıyor, biz çalışamıyoruz"

14 Haziran 2022 Salı, 10:35

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde tarım işçileriyle bir araya geldi. Hatay’dan Niğde’ye geldiğini ve Hatay’daki Suriyelilerin nüfusunun arttığını belirten tarım işçisi İsmail Göçer, “Diyebilirim ki bizim nüfusumuza yaklaştılar hemen hemen. Kendi vatandaşımızdan uygun fiyata çalıştıkları için onlar çalışıyorlar. Biz çalışamıyoruz” diye konuştu.

Niğde’nin Bor ilçesi Kemerhisar beldesinde Hatay’dan gelerek ailesiyle birlikte tarım işçiliği yapan İsmail Göçer, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’e yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Göçer, Hatay’da Suriyelilerin nüfusunun artığını belirterek, “Diyebilirim ki bizim nüfusumuza yaklaştılar hemen hemen. Kendi vatandaşımızdan uygun fiyata çalıştıkları için onlar çalışıyorlar. Biz çalışamıyoruz” dedi.

CHP Niğde milletvekili Gürer, Niğde’nin Bor ilçesine Kemerhisar beldesinde pancar tarlasında çalışan tarım işçilerini ziyaret etti, dertlerini dinledi. Göçer şöyle konuştu:

“Yaklaşık 20 yıldır buradayız. Vasıfsız olduğumuz için işimiz yok. İş imkânı sağlanmadığı için bu işi yapıyoruz. Ücretlerde artış yok. Normalinde aslında düşüş var. Aldığımız her eşya iki katı olduğuna göre yine düşüş var, karşılamıyor.”

GÖÇER: ŞU AN İCRALIĞIM

Pandemide kredi aldığını ancak ödeyemediğini belirten Göçer, “Şu an haciz durumundayım, icralığım” dedi. Şimdiye kadar kendileriyle hiç ilgilenen olmadığını söyleyen Göçer, “Gittiğimiz yerlerde geçmişe göre, ekili tarım arazileri sürekli azalıyor. Boş araziler, ekili olanların iki katı kadar var” diye konuştu.