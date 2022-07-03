Niğdeli yurttaşlar bozuk yolları çiçek ekerek protesto etti
Niğde'nin merkezindeki Amas Bağları mevkiinde yoldaki çukurlara dikkat çekmek için vatandaşlar tarafından çiçek ekildi. Bunun üzerine Niğde Belediyesi, yoldaki çukurları asfaltla kapattı.
Niğde merkezindeki Amas Bağları mevkiinde bozuk durumdaki yola yurttaşlar tarafından çiçek ekildi. Niğde Belediyesi çiçekli protesto sonrası harekete geçerek bozuk yoldaki çukurları asfaltla kapattı.
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