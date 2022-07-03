Niğdeli yurttaşlar bozuk yolları çiçek ekerek protesto etti

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Niğde'nin merkezindeki Amas Bağları mevkiinde yoldaki çukurlara dikkat çekmek için vatandaşlar tarafından çiçek ekildi. Bunun üzerine Niğde Belediyesi, yoldaki çukurları asfaltla kapattı.

ANKA
03 Temmuz 2022 Pazar, 17:47

Niğde merkezindeki Amas Bağları mevkiinde bozuk durumdaki yola yurttaşlar tarafından çiçek ekildi. Niğde Belediyesi çiçekli protesto sonrası harekete geçerek bozuk yoldaki çukurları asfaltla kapattı.

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Ana yol Niğde çiçek

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