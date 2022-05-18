NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, son yolculuğuna uğurlandı
Kanser tedavisi gören ve 39 yaşında hayatını kaybeden NTV haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Yurt'un naaşı sevenlerinin omzunda cenaze aracına taşındı. Kayınvalide Müfide Yurt, cenaze aracındaki tabuta sarılarak, "Annem yolun açık olsun" diyerek gözyaşı döktü.
Bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığına 39 yaşında yenik düşen NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt son yolculuğuna uğurlandı. Yurt için Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nde tören düzenlendi. Merhumenin annesi Pervin ve babası Sabit Sarıkaya ile kayınvalidesi Müfide, kayınbabası Abbas ve eşi Yiğit Yurt burada taziyeleri kabul etti.
İlgili Haberler
- NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, son yolculuğuna uğurlandı
Video Haberler
- Şiddetli rüzgar etkili oldu, apartmanın 2 balkonu çöktü
- Evine giren kişiyi öldürmüştü: İdrarını yaparken gördüm
- Uyarılar art arda geldi: İstanbul'da trafik kilit
- Sarıcaali köyü muhtarı bir can kurtardı
- Kızlar Sarayı'ndaki yangının nedeni araştırılıyor
- Düzce'de kazılan yerlerden 15 köpek ölüsü çıktı
- Torosları şakayıklarla şenlendi
- Hatay'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
- Mobilya atölyesinde yangın: Yurttaşlar sokağa döküldü
- Spiker Özlem Sarıkaya Yurt, son yolculuğuna uğurlandı
En Çok Okunan Haberler
-
- NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, hayatını kaybetti
- DSÖ'den endişelendiren 'mutasyon' açıklaması
- Sedat Peker sessizliğini bozdu
- Erdoğan'ın evine 'mesih baskını' iddiası
- Ongun görevden mi alındı?
- AVM'de yemek yediler, evladını kaybetti
- İmamoğlu'ndan suç duyurusu
- İktidarda Özkan rahatsızlığı
- ABD-Meksika sınırında 'narko-tünel' bulundu
- İmamoğlu'ndan Murat Ongun açıklaması