18 Mayıs 2022 Çarşamba, 16:40

Bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığına 39 yaşında yenik düşen NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt son yolculuğuna uğurlandı. Yurt için Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nde tören düzenlendi. Merhumenin annesi Pervin ve babası Sabit Sarıkaya ile kayınvalidesi Müfide, kayınbabası Abbas ve eşi Yiğit Yurt burada taziyeleri kabul etti.

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