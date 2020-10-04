Nusret'in zor anları sosyal medyaya damga vurdu
Et Restaurant işletmeleri zinciri sahibi Nusret ile doktor Mehmet Öz arasındaki diyalog dikkat çekti. Nusret'in, belirti göstermeyen hastaları tabir etmek için kullanılan 'asemptomatik' kelimesini söyleyememesi, sosyal medyaya damga vurdu.
İstanbul'da ve çeşitli ülkelerde açtığı et restaurantlarında yaptığı sunumlar ile dikkatleri üzerine çeken Nusret, önceki gün korona virüste son durumu konuşmak için doktor Mehmet Öz ile sosyal medya hesabından canlı yayın gerçekleştirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Asemptomatik vakaları günlük korona virüs tablosunu almıyoruz" açıklamasıyla başlayan tartışmaya giren Nusret, Mehmet Öz'e, "Asemptomatik hastalarda enfeksiyon hızla yayılıyor mu?" diye sordu.
Ancak Nusret'in "asemptomatik" kelimesini bir türlü söyleyememesi üzerine Mehmet Öz'le aralarında ilginç dakikalar yaşandı.
Mehmet Öz, 'asemptomatik' kelimesini anlayamayınca Nusret'i kurtarmaya çalıştı ancak bir türlü başarılı olamadı. Nusret de defalarca kez tekrarlamasına rağmen 'asemptomatik' kelimesini söyleyemedi.
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