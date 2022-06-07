Obi-Wan Kenobi'nin yıldız oyuncusu ırkçı hakaretlere cevap videosu paylaştı

07 Haziran 2022 Salı, 17:14

Hayranları tarafından merakla beklenen Obi Wan Kenobi'nin dizisi 27 Mayıs tarihinde yayına girdi.

Dizinin yıldız oyuncusu Moses Ingram, dizinin 27 Mayıs tarihinden itibaren yayınlanmasından bu yana maruz kaldığı ırkçı hakaretler hakkında samimi bir video paylaştı.

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