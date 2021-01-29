"Ödeyemiyorum arkadaş ödeyemiyorum" diye attığı çığlıklar AVM'yi inletti

29 Ocak 2021 Cuma, 13:03

Kayseri'de, pandemiden dolayı zor günler geçiren AVM esnafı yardım beklerken, icralık oldu. Kirasını ödeyemediği için AVM'yi işleten şirket tarafından icraya verilen ve dükkanındaki tüm ürünlere el konulan esnaf Aysun Bıyık'ın feryadı, cep telefonu kameralarına yansıdı. "Ödeyemiyorum arkadaş ödeyemiyorum" diye attığı çığlıklar AVM'yi inleten Aysun Bıyık, ANKA'ya konuştu. "Esnafın yanındayız, hiçbir şekilde dükkanlar kapatılmayacak, denildi. Dükkanlar kapatıldı. Haciz işlemleri uygulanmayacak, denildi haciz işlemleri uygulandı" diyen Aysun Bıyık, şunları söyledi:

"İpeksaray Alışveriş Merkezi'nde işletme sahibiyim. İki mağazam var. Kiraların yüksek olduğundan dolayı cuma günü ürünlerimle beraber dükkandan çıkmak istedim. Dışarıda bütçeme daha uygun bir mağaza buldum. Orada devam etmek istedim. Bunu yönetime de ilettim. Cuma günü ürünlerimi toplarken, akşam çıkışta kapıları üzerimize kilitlediler. Buradan hiçbir şekilde çıkılmayacağını söylediler. Güvenlik amirleri ürünlerimi orada gasp ettiler. Cumartesi beni orada görüşmeye çağırdılar, görüşme yapıldı bana verilmiş sözleri vardı. 'Hiçbir şekilde sizlere haciz olayı olmayacak, pazartesi ürünlerinizi çıkarabilirsiniz' denildi bana. Pazartesi ben mağazaya gittiğimde öğlen haciz işlemleri başladı. Haciz memurları geldi, ürünlerim yazılmaya başlandı. Tek tek ürünlerim yazıldı. 'Bana verilmiş sözünüz vardı' dedim. Kira borcum 40 TL iken 500 bin liralık ürünümü haczettiler. Orada sinir krizleri geçirdim. 'Esnafın yanındayız' denildi. 'Hiçbir şekilde dükkanlar kapatılmayacak' denildi. Dükkanlar kapatıldı. 'Haciz işlemleri uygulanmayacak' denildi haciz işlemleri uygulandı. Şu an ürünlerim hacizli bir şekilde duruyor. Ben rica ediyorum, bana yardım edin, destek çıkın. Bir anne olarak, bir esnaf olarak buradan Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Sesimi duymasını istiyorum. Bana yardım edin. Ürünlerimin geri verilmesini istiyorum. Ekmeğim için, ayakta durabilmek için, esnafın yıkılmaması için.”

CHP'Lİ ARIK: ESNAF KAN AĞLIYOR

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, borcunu ödemeyen esnafın icraya verildiğini belirterek şunları söyledi:

“Pandemi nedeniyle milyonlarca esnaf, borcundan dolayı iş yerlerini kapatmak zorunda kaldı. Esnaf kan ağlıyor. Bu süreçte gelirlerini kaybeden esnaf çaresizce devletten yardım elini uzatmasını istiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'Kapanan esnaf yok' dediği gün Kayseri’de dükkanın kirasını ödeyemediği için icralık olan bir esnafımız "Ödeyemiyorum arkadaş, ödeyemiyorum" diye feryat etti. Bu feryadı tüm Türkiye’deki esnaflardan duyuyoruz. Ama sarayda yaşayanlar bu çığlıkları bu feryatları görmüyor, duymuyor, işitmiyor. Onlar birilerini devlet eliyle zenginleştirmeye devam ediyor” diye konuştu.