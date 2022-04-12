ODTÜ’lüler protesto etti, 'Babacan' etkinliği iptal oldu
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ODTÜ’de gerçekleştirmeyi planladığı öğrenci buluşması ODTÜ öğrencileri tarafından engellendi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) düzenlenmesi planladığı "Ali Babacan ile söyleşi" etkinliği, öğrencilerin tepkisi sonucu iptal edildi.
Video Haberler
- Babacan, ODTÜ'ye giremedi
- Kılıçdaroğlu'ndan Et ve Süt Kurumu çıkışı
- Oteline yürüyordu, kurşunların hedefi oldu
- Köpekleri 4 gün arayla ikinci kez zehirlediler
- Adanalı kebapçıdan uzaya 'boru kebabı' gönderme denemesi
- İETT şoförü, 75 yaşındaki yolcuyu darbetti iddiası
- 150 hane tehdit altında: Mahalle santim santim kayıyor
- Adanalı kebapçıdan uzaya boru kebabı gönderme denemesi
- Teknik direktör maçı kaybedince kadın hakeme kafa attı
- Boşanmak isteyen Elif'i öldüren Murat İyik tutuklandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bavyera ekibinde bir dönem sona eriyor!
- 'Biz üretmezsek ekmek bulamazsınız'
- Yargıtay savcısı Güre, son yolculuğuna uğurlandı
- A Milli Basketbol Takımı'nda Ergin Ataman dönemi!
- Ünlü oyuncu Kadir Çöpdemir'in acı günü
- Adalet Bakanı Bozdağ Covid-19'a yakalandı
- Çankırı'da kar yağışı etkili oluyor
- 'Dünya nüfusunun yüzde 52'si baş ağrısı çekiyor'
- Babacan, ODTÜ'ye giremedi
- Sean Penn'den 'Rusya' çıkışı: 'Silahlanmayı düşünüyorum'