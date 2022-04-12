ODTÜ’lüler protesto etti, 'Babacan' etkinliği iptal oldu

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ODTÜ’de gerçekleştirmeyi planladığı öğrenci buluşması ODTÜ öğrencileri tarafından engellendi.

cumhuriyet.com.tr
12 Nisan 2022 Salı, 15:06

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) düzenlenmesi planladığı "Ali Babacan ile söyleşi" etkinliği, öğrencilerin tepkisi sonucu iptal edildi.

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