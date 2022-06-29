Oğlu Murat Arkın: 'Herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsur oldu'

29 Haziran 2022 Çarşamba, 13:07

Usta oyuncu Cüneyt Arkın, kalbinin durması üzerine Beşiktaş Ulus'taki özel bir hastaneye ambulansla kaldırılmıştı. Tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

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