Oğlu Murat Arkın: 'Herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsur oldu'

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Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın’ın cenazesi Beşiktaş’taki özel hastaneden alınarak Zincirlikuyu gasilhanesine götürüldü. Oğlu Murat Arkın, "Bölünmüş olan, bölünmeye çalışılan bu ülkede herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsur oldu" dedi.

DHA
29 Haziran 2022 Çarşamba, 13:07

Usta oyuncu Cüneyt Arkın, kalbinin durması üzerine Beşiktaş Ulus'taki özel bir hastaneye ambulansla kaldırılmıştı. Tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

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Cüneyt Arkın oyuncu Zincirlikuyu Murat Arkın

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