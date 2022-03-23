Öğretmen kendisini uyaran müdür yardımcısını bıçakladı

23 Mart 2022 Çarşamba, 18:07

Lisede tarih öğretmeni olan B.B.B., bir kadın öğretmene taciz içerikli mesajlar attığı iddiasıyla konu hakkında kendisini uyaran müdür başyardımcısı A.A.'yı bıçaklayarak yaraladı.

Lisede tarih öğretmeni B.B.B., iddiaya göre aynı okulda görev yapan bir kadın öğretmene taciz içerikli mesajlar attı. Kadın öğretmen, durumu müdür başyardımcısı A.A.'ya bildirdi. A.A., B.B.B.'yi konuşmak için odasına çağırdı. B.B.B., odaya gelerek müdür başyardımcısıyla görüştüğü sırada, üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak A.A.'nın bacağına sapladı. Sesleri duyarak odaya giren diğer öğretmenler, ikiliyi ayırdı. İhbar üzerine okula gelen sağlık ekibi, bacağından bıçaklanan ve darbedilen müdür başyardımcısı A.A.'yı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. A.A. tedavi altına alınırken, polis B.B.B.'yi gözaltına aldı.