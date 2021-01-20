Okan Bayülgen'in sözleri Gülben Ergen'i kızdırdı

20 Ocak 2021 Çarşamba, 15:36

Şarkıcı Gülben Ergen, TV100’de yayınlanan “Okan Bayülgen ile Nokta” isimli programa konuk oldu. Okan Bayülgen'in sorularını yanıtlayan Ergen, zaman zaman Bayülgen’in soruları karşısında zor anlar yaşadı.

Okan Bayülgen,”Sen aslında kimi sanatçıların yapmak istediği şeyi de yapmak istiyorsun. Yani Zuhal Olcay gibi de, Leman Sam gibi de olmak istiyorsun. Ancak kimse buna izin vermez. Çünkü sanatçılar kamplara ayrılılar. Bahsettiğim durum siyasi kamplaşma değil, ancak bir kamplaşma vardır” dedi.

GÜLBEN ERGEN'İN KIZDIĞI ANLAR

Bayülgen'in, "Mesela biz aynı kafadan, aynı mektep mezunları bir araya geliriz, senin gibi bir tipi almak istemeyiz" sözleri Gülben Ergen'i kızdırdı.

Gülben Ergen, Okan Bayülgen'in laf arasına girerek “Aranıza beni almak için takla atarsınız da belli etmezsiniz” dedi.