Okey masasında yakalandılar, ikinci kattan atladılar
Esenyurt'ta bir iş merkezinin ikinci katında kıraathane faaliyeti yürütüldüğü ve içeride okey oynandığı ihbarını alan polis ekipleri baskın düzenledi. Polis ekiplerinin geldiğini fark eden bazı kişiler, pencereden atlayıp düz duvara tırmanırken bazıları ise ceza yememek için polis ekiplerine dil döktü. Şahıslara toplam 28 bin 350 TL para cezası kesildi, iş yeri ise kapatılarak mühürlendi.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçede denetimlerine ve baskınlarına ara vermeden devam ediyor. Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle Türkiye’de alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle kıraathanelerin faaliyetlerine geçici olarak son verilmişti. Ancak bu yasağı dikkate almayan bir işletme, iş hanı içerisinde kiraladığı ofisi kıraathaneye çevirerek yasağı deldi. İhbar üzerine olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri iş yerine şok baskın düzenlendi. 9 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten toplam 28 bin 350 TL ceza kesti. Belediye ekiplerine haber veren polisler, ruhsatı bulunmayan ve kıraathane faaliyeti yürüten iş yerini mühürledi.
PENCEREDEN ATLAYIP DÜZ DUVARI TIRMANDILAR
Baskın anında ise akıllara durgunluk veren görüntüler kayıt edildi. Polislerin geldiğini fark eden vatandaşlar, kapıyı kilitleyip açmadılar. Polis ekipleri kapıyı kırarak içeriye girdiklerinde ise bazı vatandaşların canlarını hiçe sayıp ceza yememek uğruna pencerelerden atlayıp kaçmaya çalıştıklarını gördü. Bir vatandaş ise atlayacağı sırada polis ekiplerince yakalandı. 2’nci kattaki iş yerinin penceresinden atlayan şahıslar, daha sonra düz duvara tırmanıp ortadan kayboldular. İçeride bulunan şahısların ise maske bile takmadan oyun oynadıkları görüldü. Pencereden kaçamayan 9 kişiye ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten toplam 28 bin 350 TL para cezası kesildi.
En Çok Okunan Haberler
- İran, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi'ni çağırdı
- Dolar tırmanışa geçti, Metiner 'ne iş?' dedi
- ABD Yüksek Mahkemesi'nden kritik Biden kararı
- HDP'den Bahçeli'nin açıklamalarına sert yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan Gürkan Hacır'a telefon
- İran'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
- TTB'den gerçek vaka sayısı açıklaması
- İmamoğlu’ndan İstanbul’un su sorununa ilişkin açıklama
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Bakan Varank’a protesto
- Bursa'da deprem
Video Haberler
- AKP'li üye ile CHP'li üye arasından ilginç tartışma
- İnsanlar aç tepkisine AKP'li Çelik'ten Lan'lı yanıt
- Yiyeceklerini evine ulaştıramadan yaşamını yitirdi
- 5 milyon liralık ultra lüks otomobil yolda kaldı
- AKP'li başkanın 'Metro' sözleri olay oldu
- Erhan Güleryüz, sanatçıya 1000 TL desteğe ateş püskürdü
- CHP'li Ahmet Kaya Meclis kürsüsünden listeleri serdi!
- Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu rekor seviyede
- Erdoğan CHP'ye yüklendiği anda öyle bir şey oldu ki...
- Şehit düşen Yüzbaşı Yasin Kurt son yolculuğuna uğurlandı