Olay TV devam edecek mi?

28 Aralık 2020 Pazartesi, 17:27

Olay TV Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, kanalın kapanmasının ardından Fatih Portakal'ın Youtube kanalında açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Köksal’la her gün görüştüklerini ve kanalda habercilik faaliyetlerinin sürdüğünü ifade eden Sarılar, “Ekiple birlikte yola devam etmek istiyor kendisi. Biz bir yol bulacağız. Ben hep şunu söylüyorum: Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız” dedi.

"Şu anda içinde bulunduğum oda dahil tüm teczihat Hüseyin Bey'e ait. Sadece frekans Cavit Bey'e aitti" diyen Sarılar açıklamasında aynı ekiple yeniden ekranlara devam edeceklerinin sinyalini verdi. Sarılar, Youtube'ın da bir seçenek olduğunu sözlerine ekledi.