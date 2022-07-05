Öldürülen 'Nero' isimli köpeğin sahibi hakim karşısında: 'Kimseye iftira atmadım'

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Sarıyer’de "Nero" isimli köpeği öldürdüğü gerekçesiyle şikayetçi olduğu komşusu Alp Erkin’in sahte konsolosluk tabelası astığı ve konsolosluk plakası kullandığını öne süren Deniz Özula, "iftira" suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. 13 Aralık' ertelenen duruşma sonrası Özula, Cumhuriyet'e yaşadığı süreci anlattı.

DHA
05 Temmuz 2022 Salı, 15:37

Sarıyer’de evinin bahçesinde silahla öldürülen ‘Nero’ isimli köpeğin sahibi Deniz Özula, şikayetçi olduğu komşusu Alp Erkin’in "iftira" şikayeti üzerine hakim karşısına çıktı. İstanbul 27.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Deniz Özula ve müşteki Alp Erkin, tarafların avukatlarıyla birlikte hazır bulundu.

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