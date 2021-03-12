Ödül töreninde Bay J'den Kerem Bürsin'e olay sözler!

12 Mart 2021 Cuma, 09:49

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen ödül törenlerine katılan ve '2020 Yılının En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu' ödülünü alan Kerem Bürsin, "İyi akşamlar. Öncelikle beni bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Çok onurlandırdınız. Zor bir seneydi hepimiz için. O yüzden diyecek çok bir şey yok. Umarım daha güzel yıllar bizi bekler, umarım sınıfta kalan dünya düzeni artık değişir. Daha güzel günler bizi bekler. O yüzden hepinize çok teşekkür ederim. İyi akşamlar." dedi.

Törenin sunucusu Bay J'nin, “Kerem Bey zor şartlarda çalışıyor. Gözleriniz dolacak ama geçen yıl bölüm başı 120 bin TL alarak çalışmaya devam etti" sözlerinin ardından adeta salonda buz kesti.

Açıklamalara sinirlenen Bürsin, gazetecilerin sorularını yanıtlamadan salonu terk etti.

BAY J: ÖZÜR DİLİYORUM

Çıkan haberlerin ardından Bay J, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yayınladığı video ile "Kalbini kırdığım insanlardan özür diliyorum" diyen Bay J, şunları söyledi:

Çok fazla tepki gelince açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Magazinci arkadaşlar biliyorum işiniz bu ama keşke konuşmamın başını da yayınlasaydınız ve gerçekten oyuncuların zor şartlarda çalıştığını söylediğimi duysaydı herkes. Ciddi ciddi sanatçıların zor koşullarından bahsediyordum.

Sadece sonundaki sarkastik bir şakaydı. Kimsenin parasında gözüm olduğundan falan değil ama amacını aşmış olabilir şakam. Bu yüzden kalbini kırdığım insanlardan özür diliyorum. Kerem Bürsin'i çok severim. Hiçbir sanatçı arkadaşımın da kalbini kıracak bir şey yapmam. Sevgili Kerem; ne kadar zor şartlar altında çalıştığınızı çok iyi biliyorum. Sen zeki bir adamsın, böyle bir şakaya alınacak biri değilsin. Bunu biliyorum ve çok sevgilerimi yolluyorum.