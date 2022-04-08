Omicron varyantıyla ilgili yeni araştırma: 'Daha kısa sürüyor'
Yeni bir araştırma, koronavirüsün Omicron varyantının Delta varyantına kıyasla daha kısa süren semptomlara sebep olduğunu ve hastaneye yatma riskinin daha düşük olduğunu gösterdi
The Guardian’da yer alan habere göre, Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi’nde sunulan geniş kapsamlı araştırma, The Lancet dergisinde yayımlandı.
Omicron varyantına ilişkin en geniş çaplı araştırma, bulaşma riskinin daha yüksek olması ve vücudun bağışıklığını geçme riskinin daha fazla olmasına rağmen Omicron varyantının daha ağır hastalığa sebep olmadığını gösterdi.
Omicron varyantının yaygın olduğu dönemde kişilerde semptomların ortalama 6.9 gün sürdüğü, Delta varyantında bu sürenin 8.9 gün olduğu tespit edildi. Omicron varyantıyla hastaneye başvuru riskinin de yüzde 25 daha yüksek olduğu belirtildi.
Araştırma, Omicron yaygın olduğu dönem koku alma duyusunu kaybedenlerin yüzde 17 oranında olduğunu gösterirken Delta’da bu oran yüzde 53’tü.
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