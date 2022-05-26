Önce çarpıştılar, sonra ağaçlara çarptılar: 5 yaralı
Samsun'da çarpışan otomobillerin yoldan çıkarak 2 ayrı ağaca çarpıp hurdaya döndüğü kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet U.Ç. idaresindeki 55 ES 687 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu önünde seyreden Harun O. yönetimindeki 34 EVL 039 plakalı otomobile çarptı. Her iki otomobil de çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkıp refüjdeki 2 ayrı ağaca çarparak savrulup hurdaya döndü. Kazada, araç sürücüleri Harun O. ve Muhammet U.Ç.(19) ile Mustafa U.(24), Çağatay D.(18) ve Doğan Ö. (28) yaralandı. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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