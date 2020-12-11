Abone Ol google-news

Online toplantı sırasında yangın paniği kamerada

İngiltere'nin başkenti Londra'da belediye meclisinin dijital ortamda yapılan toplantısı sırasında, meclis üyesi Tom Sleigh'ın not kağıdı alev aldı. O anlar, 30 meclis üyesinin katıldığı toplantıya yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
11 Aralık 2020 Cuma, 12:13

Londra belediye meclisinin dijital ortamda gerçekleştirdiği toplantı sırasında, meclis üyesi Tom Sleigh, mum yakarken kazayla yangın çıkardı. Sleigh, aniden alev alan defterini hızlıca müdahale ederek söndürdü.Sosyal medya hesabından o anların görüntüsünü paylaşan Sleigh, "Bugün umduğum kadar sorunsuz olmadı" dedi.

En Çok Okunan Haberler

Video Haberler