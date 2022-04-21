Onur Anıtı'na saldıranlar için istenen ceza belli oldu
Samsun'da Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'nı halatla çekmeye çalışan kuzenler Celali Rahman Fidan ve Batuhan Fidan'a hakkında istenen ceza belli oldu.
Samsun'da Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'nı halatla çekmeye çalışan kuzenler Celali Rahman Fidan (39) ve Batuhan Fidan'a (25), 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar' kapsamında yargılandığı davada, 5'er yıl 22'şer gün hapis cezası verildi.
Mahkeme heyeti sanıkların cezasında indirim uygulamadı.
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