Ormanda karşılaştığı ayı ile selfie yaptı
Artvin’in Şavşat ilçesinde taksi şoförü Gürsel Demir (40), yolcusunu bıraktığı köyden dönüşü sırasında ormanda önüne çıkan bozayı ile çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.
Taksi sürücüsü Gürsel Demir, Kocabey köyünde yolcu bıraktı. Demir'in ilçeye dönüşü sırasında ormanda karşısına karşısına bozayı çıktı. Taksiden inen Demir, yaklaştığı ayı ile selfie çekti, o anlara ait görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
Görüntülerde Demir’in “Gel oğlum gel. Evet, gördüğünüz gibi 10 metre var aramızda, hiçbir şey yapmıyor. Ben de oturup onu izliyorum” dediği duyuluyor. Gürsel Demir, “Ayının kaçabileceğini düşündüm, yanına doğru yaklaşınca rahat tavırları dikkatimi çekti. Birlikte poz verdik” dedi.
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