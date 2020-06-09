Ortaköy'de yol yurttaşları böyle yuttu
Beşiktaş, Ortaköy'de bulunan Kumpirciler Çarşısı'nda dün gece 23.00 sıralarında meydana gelen çökme anı bir kumpircinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Beşiktaş, Ortaköy'de bulunan Kumpirciler Çarşısı'nda dün gece 23.00 sıralarında meydana gelen çökme anı bir kumpircinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolun çöktüğü anda bazı vatandaşların çukura düştüğü görülüyor. Olayın ardından etraftaki vatandaşların çukurdaki insanları kurtarmaya çalışması da görüntülere yansıyor. Olayda yaralanan 1 kadın vatandaşlar tarafından çukurdan çıkartılmış ve olay yerine gelen bir ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
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