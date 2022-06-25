Oslo'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya 'terör eylemi' soruşturması
Norveç'in başkenti Oslo'nun merkezinde meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından 42 yaşındaki bir erkek gözaltına alındı. Zanlı cinayet, cinayete teşebbüs ve terör eylemleriyle suçlandı.
Gece hayatının yoğun olduğu bir bölgede meydana gelen saldırıda iki kişi öldü, 21 kişi de yaralandı.
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