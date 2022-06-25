Oslo'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya 'terör eylemi' soruşturması

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Norveç'in başkenti Oslo'nun merkezinde meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından 42 yaşındaki bir erkek gözaltına alındı. Zanlı cinayet, cinayete teşebbüs ve terör eylemleriyle suçlandı.

cumhuriyet.com.tr
25 Haziran 2022 Cumartesi, 13:58

Gece hayatının yoğun olduğu bir bölgede meydana gelen saldırıda iki kişi öldü, 21 kişi de yaralandı.

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