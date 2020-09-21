Osmaniye ile İçel İdman Yurdu arasından oynanacak maç skandal bir dizi olay sonunda ertelendi!

21 Eylül 2020 Pazartesi, 10:54

Ancak iddiaya göre, bazı siyasiler ve bürokratlar devreye girdi ve hakemler odaya kilitlendi. Bunun üzerine İçel İdman Yurdu futbolcuları sahaya çıkarak serenomiyi yaptı ve İstiklal Marşı’nı okudu.

Maç saatinde sahada olması gerekirken iddiaya göre odasından çıkarılmayan Hakem Gökler, saat 15.50’de maçın ertelendiğine dair rapor tuttu.

İçel İdman Yurdu oyuncuları da hakem heyeti odada kaldığı süre içinde stat içinde ve soyunma odasında dolaşarak olan biteni anlamaya çalıştı.

Maçın iptal edilmesi gerekirken ertelenmek istendiğini öğrenen futbolcular tepki gösterince soyunma odasına Çevik Kuvvet ekipleri soyunma odasına girdi ve oyuncuları sahaya çıkardı.

Bu sırada olayın TFF üst yönetimine aksetmesi üzerine TFF yöneticilerinin de devreye girdiği, maç gözlemcisinin de maçın tatil edildiği yönünde rapor tuttuğu öğrenildi. Maçın iptal olup olmadığını, ertelenip ertelenmeyeceğine TFF Disiplin Kurulu karar verecek.