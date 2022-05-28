Osmaniye'de bakkaldan hırsızlık görüntüleri kamerada
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde otomobille gelen yüzleri maskeli ve şapkalı 2 kişi, kapı kilidini kırarak girdikleri bakkaldan sigara çaldı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 27 Mayıs günü saat 05'00 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. Otomobille gelen yüzleri maskeli ve şapkalı 2 kişiden biri gözcülük yaparken diğeri işyerinin kapı kilidini kırdı. Açılan kapıdan içeri giren hırsızlar, bakkaldaki raflarda bulunan sigaraları, hızlıca plastik sebze kasasına doldurup, olay yerinden geldikleri araçla hızlıca kaçtı. Sabah dükkanına gelen işyeri sahibi, kapının açık olduğunu görünce hemen 112 Acil Çağrı merkezini aradı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, parmak izi çalışması yapıp, güvenlik kamerası görüntülerini incelememeye aldı. Polis, yüzleri kapalı 2 hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.
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