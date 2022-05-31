Osmaniye'de bitkin bulunan çakal ve tilki yavruları koruma altına alındı

31 Mayıs 2022 Salı, 15:04

Osmaniye'de vatandaşlar tarafından arazide bitkin halde bulunan çakal ve tilki yavruları, bakım ve koruma altına alındı. Her ikisi de iki haftalık olduğu tahmin edilen yavrular, kendi yaşamlarını sürdürebilecek hale gelince doğaya bırakılacak.

Kadirli ilçesi Tozlu Köyü'nde vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan çakal yavrusu, haber verilmesi üzerine Karatepe Aslantaş Milli Park Şefliği ekiplerince teslim alındı. Diğer yandan, merkeze bağlı Dereobası Köyü kırsalında bulunan tilki yavrusu da ekipler tarafından teslim alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi?ne (DKMP) getirilen çakal ve tilki yavruları, Yaban Hayvani Acil İlk Müdahale Merkezi'nde Veteriner Hekim İbrahim Alçı tarafından muayene edildi. Herhangi bir yarası bulunmayan yavrular, gözlem ünitesine alınarak burada koruma ve bakımlarına başlandı. Yavrular, kendi yaşamlarını sürdürebilecek hale gelince doğaya bırakılacaklarını belirtildi.