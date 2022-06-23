Oto farelerinden 160 bin TL’lik soygun!
Esenyurt’ta park halindeki lüks bir aracın yanına kendi araçları ile yanaşan oto fareleri, yaklaşık 5 dakikalık sürede 160 bin TL değerindeki ön konsolu çalarak kaçtı. Aynı aracın geçtiğimiz yıllarda da aynı şekilde soyulduğu öğrenildi.
Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt İnönü Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Beytut’un dükkanının önüne park ettiği aracı, oto farelerinin hedefi oldu. İlk olarak araç ile etrafı kontrol eden iki şahıs, kimsenin olmadığını anlayınca gözlerine kestirdikleri aracın yanına kendi araçları ile yanaşarak camı kırdı. Ardından araçları ile uzaklaşan iki hırsız, dakikalar sonra yaya olarak geri döndü. Yaklaşık 5 dakikada aracın ön konsolunu söken hırsızlar, olayın ardından hızla kayıplara karıştı. Beytut, aracının daha önce de hırsızların hedefi olduğunu, geçtiğimiz yıllarda ise aynı şekilde aracın ön konsolunun çalındığını belirtirken, yaşanan o hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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