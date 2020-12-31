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Otobüs şoförünü darbetti: Canım sıkıldığım için saldırdım

Konya'da bindiği belediye otobüsünde şoförü darbettikten sonra kaçan Muhammed Ahmet A. (22), polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Saldırgan, ifadesinde "Canım sıkıldığı için saldırdım" dedi.

cumhuriyet.com.tr
31 Aralık 2020 Perşembe, 11:34

Konya'daki olay, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Sultan Ahmet Caddesi'nde meydana geldi. 

Muhammed Ahmet A., bindiği belediye otobüsünde kimliği açıklanmayan otobüs şoförüne saldırıp dövdü. Daha sonra otobüsten inerek kaçan saldırgan, Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı. 

"CANIM SIKILDIĞI İÇİN SALDIRDIM"

3 gün önce başka bir otobüsün camını kırıp 5 bin lira maddi zarar veren ve 9 suçtan kaydı olan Muhammed Ahmet A. ifadesinde, "Canım sıkıldığım için saldırdım" dedi. Soruşturma sürüyor.  

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