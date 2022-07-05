Otobüs yolcuların arasına daldı: 3 yaralı
Filipinler’in Dumaguete kentindeki terminalde bir otobüsün yolcuların arasına dalması sonucu 3 çocuk yaralandı. Otobüs şoförü, kazanın fren arızasından kaynakladığını iddia etti.
Filipinler’in Dumaguete kentindeki Calindagan Barangayındaki terminalde bir otobüs durakta oturan yolcuların arasında daldı. Yerel saatle 12.30 sıralarında gerçekleşen kazada aracın altına sıkışan yolcular, vatandaşlar ve ekipler tarafından kurtarıldı.
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