Otobüs yolcuların arasına daldı: 3 yaralı

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Filipinler’in Dumaguete kentindeki terminalde bir otobüsün yolcuların arasına dalması sonucu 3 çocuk yaralandı. Otobüs şoförü, kazanın fren arızasından kaynakladığını iddia etti.

İHA
05 Temmuz 2022 Salı, 17:57

Filipinler’in Dumaguete kentindeki Calindagan Barangayındaki terminalde bir otobüs durakta oturan yolcuların arasında daldı. Yerel saatle 12.30 sıralarında gerçekleşen kazada aracın altına sıkışan yolcular, vatandaşlar ve ekipler tarafından kurtarıldı.

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