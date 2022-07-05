Otobüs yolcuların arasına daldı: 3 yaralı

05 Temmuz 2022 Salı, 17:57

Filipinler’in Dumaguete kentindeki Calindagan Barangayındaki terminalde bir otobüs durakta oturan yolcuların arasında daldı. Yerel saatle 12.30 sıralarında gerçekleşen kazada aracın altına sıkışan yolcular, vatandaşlar ve ekipler tarafından kurtarıldı.

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