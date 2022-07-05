Otobüs yolcuların arasına daldı: 3 yaralı

Filipinler’in Dumaguete kentindeki terminalde bir otobüsün yolcuların arasına dalması sonucu 3 çocuk yaralandı. Otobüs şoförü, kazanın fren arızasından kaynakladığını iddia etti.

İHA
05 Temmuz 2022 Salı, 16:47
Otobüs yolcuların arasına daldı: 3 yaralı
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Filipinler’in Dumaguete kentindeki Calindagan Barangayındaki terminalde bir otobüs durakta oturan yolcuların arasında daldı. Yerel saatle 12.30 sıralarında gerçekleşen kazada aracın altına sıkışan yolcular, vatandaşlar ve ekipler tarafından kurtarıldı.

Feci kazada yaralanan 3 çocuk hastaneye sevk edildi.  Kazayla ilgili açıklama yapan Dumaguete Polis Şefi Joeson Parallag, şoförün gözaltına alınarak sorgulanmak üzere karakola götürüldüğünü bildirdi.

'KAZA FREN ARIZASINDAN KAYNAKLI'

Otobüs şoförü, kazanın fren arızasından kaynakladığını söyledi. Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan kaza görüntüleri sosyal medyada da büyük tepki çekti.


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