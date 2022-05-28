Otobüste fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 17:08

Olay, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Dağkapı semtinden Büyükşehir Belediyesi'nin otobüsüne binen Mehmet B., göğsünü tutarak nefes darlığı yaşadığını belirtti. İsmi öğrenilmeyen otobüs şoförü ise yolcuyu fark edince hemen sağlık ekiplerini aradı. Telefonla görüşmesini sürdüren otobüs şoförü, güzergahından da çıkarak Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'nin acil servisine gideceğini belirtti. Sağlık ekiplerinin yönlendirmesiyle otobüsle gelecek hasta için sedye hazırlandı. Acil girişine gelen ve içinde yolcuların olduğu otobüsten indirilen Mehmet B., sedye alınarak, acile götürüldü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Mehmet B.´nin hastaneye getirilme anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

