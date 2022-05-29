Otomobil İETT otobüsüne çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı yola geçerek İETT otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, İETT otobüs şoförü ile 3 yolcu yaralandı.

DHA
29 Mayıs 2022 Pazar, 12:50

Kaza, 28 Mayıs Cumartesi saat 23.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Alibeyköy yönünde ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Samet Şahan yönetimindeki 06 DY 7323 plakalı otomobil, karşı yola geçerek Küçükköy yönüne giden İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

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