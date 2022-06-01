Otomobil iş yerine daldı, kaldırımdaki kişi son anda kurtuldu
İzmir'in Buca ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki terzi dükkanına çarparak durabildi. Bir kişinin otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu kaza anının, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendiği ortaya çıktı.
Kaza dün akşam saatlerinde, Atatürk Mahallesi'ndeki 202/28 Sokak'ta meydana geldi. 42 V 6503 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Savrulan otomobil kaldırıma çıkıp, yol kenarındaki bir terzi dükkanına çarparak durabildi. Kaza sırasında bir kişi otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.
Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, terzi dükkanında maddi hasar meydana geldi.
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