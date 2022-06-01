Otomobil kaputlarını çalıp sattı

01 Haziran 2022 Çarşamba, 12:32

Sancaktepe ve Sultanbeyli'de 2 gün arayla 4 aracın kaputu çalındı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin B.C. olduğunu tespit etti. B.C. evinde gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen B.C. tutuklandı. Çalıntı kaputları satın alan Ü.P. ve İ.G.Ç. hakkında "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçundan işlem yapıldı.

Bir araçtan sökülen kaputun çalındığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.



