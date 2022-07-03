Otomobil pazara daldı, faciadan dönüldü!

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Karabük’te rampada frenleri boşalan bir otomobil, pazar yerinde tezgahlara çarparak durdu. Faciadan dönülen olayda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.

İHA
03 Temmuz 2022 Pazar, 10:20

Merkeze bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde kurulan cumartesi pazarında; Kenan O. idaresindeki 78 BC 566 plakalı otomobil, rampada sürücüsünün kontrolünden çıkarak geri geri gelip pazara girdi.

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