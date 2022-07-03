Otomobil pazara daldı, faciadan dönüldü!
Karabük’te rampada frenleri boşalan bir otomobil, pazar yerinde tezgahlara çarparak durdu. Faciadan dönülen olayda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.
Merkeze bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde kurulan cumartesi pazarında; Kenan O. idaresindeki 78 BC 566 plakalı otomobil, rampada sürücüsünün kontrolünden çıkarak geri geri gelip pazara girdi.
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