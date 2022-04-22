Otomobilde mahsur kalan kadın kurtarıldı
Kocaeli'de eşinin kilitlediği otomobilde mahsur kalan kadın, itfaiye ekipleri tarafından aracın camı kırılarak kurtarıldı. Fenalaşan kadın, sağlık ekiplerince sakinleştirildi.
Olay, İzmit ilçesinde bulunan Mehmet Ali Paşa Mahallesi'ndeki kapalı semt pazarının otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, 41 SH 322 plakalı Hyundai marka otomobilin sürücüsü, eşi F.D.'ye 10 dakika sonra geleceğini söyleyerek aracı kilitledi. Otomobil içinde beklemeye başlayan yabancı uyruklu F.D., bir süre sonra fenalaştı. Vatandaşların F.D.'nin yardım istediğini ve fenalaştığını fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, otomobilin sol arka camını kırıp F.D.'yi mahsur kaldığı araçtan kurtardı. Nefes almakta zorlanan F.D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Video Haberler
- Otomobilde mahsur kalan kadın kurtarıldı
- Ankara'da kaçak tütün ve makaron operasyonu
- Sabiha Gökçen metrosu için tarih verdi
- Kaçak 'inci kefali' avcılarına operasyon
- İstanbul'da 34 ton kaçak içki ele geçirildi
- Diyarbakır'da baba-oğula silahlı saldırı
- Vedat Bilgin'den açıklama
- CHP'li belediye başkanı Akay'a saldırı
- Dayısıyla tartıştı, fenalaşıp yaşamını yitirdi
- Çay bahçesinde kadın cinayeti
En Çok Okunan Haberler
-
- Reuters ve Bloomberg böyle gördü
- 'Erdoğan sonrası dönem'e hazırlık iddiası
- Akşener'den 'HDP' açıklaması
- Karanlıkta basın toplantısı
- Eski bakan yaşamını yitirdi
- Akşener'den Kılıçdaroğlu'na 'fatura' çağrısı
- Son anketten Cumhur'a kötü haber
- Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması
- '3 eski bakan fısıltılarla Erdoğan'ı anlattı...'
- 'AK Parti'ye yakın bazı kaynaklar...'