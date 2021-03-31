Otomobilin çarptığı kediyi polis kurtardı

31 Mart 2021 Çarşamba, 16:26

Çankırı kent merkezinde Ahmet Talat Onay Bulvarı üzerindeki kavşaktan geçen bir otomobilin çarptığı kedi yaralandı. O sırada yaralı kediyi fark eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Murat Önder, ilk müdahaleyi yaparak veterinere götürdü. Tedavi altına alınan kedinin ayağında kırık olduğu belirlendi.