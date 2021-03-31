Abone Ol google-news

Otomobilin çarptığı kediyi polis kurtardı

Çankırı'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan kediye ilk müdahaleyi polis yaptı.

cumhuriyet.com.tr
31 Mart 2021 Çarşamba, 16:26

Çankırı kent merkezinde Ahmet Talat Onay Bulvarı üzerindeki kavşaktan geçen bir otomobilin çarptığı kedi yaralandı. O sırada yaralı kediyi fark eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Murat Önder, ilk müdahaleyi yaparak veterinere götürdü. Tedavi altına alınan kedinin ayağında kırık olduğu belirlendi.

Video Haberler