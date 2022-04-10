Otomobilini görünce hayatının şokunu yaşadı: 'Bu nasıl bir ruh halidir'

10 Nisan 2022 Pazar, 13:12

Olay, Muratpaşa ilçesinde Meltem Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkında meydana geldi. Yazılım uzmanı Özgür Kömez, 07 AEG 516 plakalı otomobilini saat 00.30 sıralarında park edip evine çıktı.

Sabah komşularının haber vermesi üzerine aracının bulunduğu parka gelen Kömez, otomobilinin dört lastiğinin de jantlarıyla çalındığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, araçta parmak izi incelemesi yaptı.