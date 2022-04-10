Otomobilini görünce hayatının şokunu yaşadı: 'Bu nasıl bir ruh halidir'
Antalya'da hırsızlar, park halindeki otomobilin 4 lastiğini jantlarıyla birlikte çaldı. Şüpheliler kısa sürede yakalanırken, olayı komşularının aramasıyla öğrenen ve şaşkına dönen otomobilin sahibi Özgür Kömez, "Hırsızlık olayını aynı marka bir araçla yapmaları beni şaşırttı" dedi.
Olay, Muratpaşa ilçesinde Meltem Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkında meydana geldi. Yazılım uzmanı Özgür Kömez, 07 AEG 516 plakalı otomobilini saat 00.30 sıralarında park edip evine çıktı.
Sabah komşularının haber vermesi üzerine aracının bulunduğu parka gelen Kömez, otomobilinin dört lastiğinin de jantlarıyla çalındığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, araçta parmak izi incelemesi yaptı.
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