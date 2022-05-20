Oyun parkında korkutan anlar: Çocuk trambolinde zıplarken halat koptu!

20 Mayıs 2022 Cuma, 11:38

Olay, geçen günlerde Sinanoba Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, çocuğunu parktaki seyyar oyun alanında bulunan "zıp zıp" adındaki oyuncağa bindiren bir kadın, kızının videosunu çekmek istedi. Küçük kız trambolinde zıpladığı sırada mekanizmanın bağlı olduğu halat koptu.



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