Oyun parkında korkutan anlar: Çocuk trambolinde zıplarken halat koptu!

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Büyükçekmece'de parkta kurulan seyyar oyun alanında küçük bir kızın trambolinde zıpladığı sırada mekanizmanın bağlı olduğu halat koptu. Yürekleri ağza getiren olayda zıpladığı trambolinin üzerine düşen küçük çocuğa bir şey olmazken, o anlar kızını eğlenirken çekmek isteyen annenin cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
20 Mayıs 2022 Cuma, 11:38

Olay, geçen günlerde Sinanoba Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, çocuğunu parktaki seyyar oyun alanında bulunan "zıp zıp" adındaki oyuncağa bindiren bir kadın, kızının videosunu çekmek istedi. Küçük kız trambolinde zıpladığı sırada mekanizmanın bağlı olduğu halat koptu.

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