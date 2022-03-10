Oyuncak tabancayla markette soygun girişiminde bulunan çarşaflı şüpheliler kamerada

Abone Ol google-news

Sultanbeyli'de'de çarşaf giyerek, marketi oyuncak silahla soymaya çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
10 Mart 2022 Perşembe, 10:36

Şüphelilerin markete girdikleri ve hızla kaçtıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler