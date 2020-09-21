Oyuncu Birce Akalay'ı ağlatan görüntüler
Oyuncu Birce Akalay Mustafa Kemal Atatürk’ün renklendirilmiş görüntülerini paylaşırken, mesaj olarak ise “ağladım” diye yazdı.
Ünlü oyuncu Birce Akalay, Mustafa Kemal Atatürk’ün renklendirilmiş görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde Atatürk’ün halkın içinde, vatandaşın sorunlarını dinlerken ki anları görülüyor.
Oyuncu Akalay bu görüntüleri paylaşırken, mesaj olarak ise “ağladım” diye yazdı.
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